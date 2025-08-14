Стармър се срещна със Зеленски преди преговорите между Тръмп и Путин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британският премиер Киър Стармър се срещна днес в Лондон украинския президент Володимир Зеленски в момент, когато Европа се подготвя за срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин, предадоха ДПА и Пи Ей мидия.

Стармър разговаря със Зеленски, след като каза, че Великобритания е готова да "увеличи натиска" върху Русия, ако това е необходимо.

В същото време Тръмп заплаши Русия с "тежки последици", ако руският президент отхвърли сключването на мирно споразумение.

По време на телефонния разговор с американския президент и европейските съюзници вчера Стармър похвали Тръмп за усилията му да създаде "реална възможност" за прекратяване на войната.

Бяха изразени обаче опасения относно изключването на Зеленски от срещата между Тръмп и Путин, която ще се състои утре в Аляска.

"Срещата в петък, на която ще присъства президентът Тръмп, е изключително важна. Както лично казах на президента Тръмп, през трите години и половина, откакто продължава този конфликт, ние не сме се доближавали до перспективата за реално решение да се постигне примирие. А сега имаме тази възможност благодарение на усилията, които президентът е положил", заяви вчера Стармър.

"Важно е да напомним на колегите, че сме готови да увеличим натиска върху Русия, особено върху икономиката, със санкции и по-всеобхватни мерки, ако това се наложи", добави той.

Стармър и европейските лидери многократно са заявявали, че дискусиите за Украйна не трябва да се водят без участието на Киев.

От друга страна, американският президент по-рано допусна, че примирието може да включва "размяна" на територии.

Смята се, че едно от исканията на руския лидер е Украйна да отстъпи части от Донбас, които все още контролира.

Зеленски обаче вече отхвърли всякакъв вид предложения, които биха нарушили териториалната цялост на Украйна, което е забранено от конституцията на страната.

В съвместна декларация на Коалицията на желаещите, съпредседателствана от Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц, се казва, че "международните граници не трябва да се променят със сила".

В нея се добавя: "Санкциите и по-всеобхватните икономически мерки за оказване на натиск върху военната икономика на Русия трябва да бъдат засилени, ако Русия не се съгласи на примирие в Аляска".

Коалицията на желаещите е европейска инициатива за изпращане на миротворчески сили в Украйна в случай на примирие, посочва ДПА и БТА.