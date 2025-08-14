Франция изпраща в Испания два самолета "Канадеър", за да помогне в борбата с пожарите

Франция изпраща в Испания два самолета "Канадеър" и един самолет за координация, за да помогне за овладяването на горските пожари, които опустошават страната, обяви френският министър на вътрешните работи Брюно Рьотайо, цитиран от Франс прес и БТА.

Това е отговор на призива за помощ, отправен от Мадрид към ЕС посочи днес в "Екс" Рьотайо. Той уточни, че самолетите ще излетят още днес от база на Гражданската защита. Очаква се мисията им да "продължи два дни".

Снощи испанският министър на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка поиска помощ от ЕС и изпращането на два самолета "Канадеър", като посочи, че в страната му има общо единадесет пожара от ниво 2 (по четиристепенна скала). Тревогата от ниво 2 предполага разполагането на допълнителен персонал, по-специално военни, както и оборудване за борба с пожарите.

Пожари в Испания отнеха живота на 3 души това лято.