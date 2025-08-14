Макрон: Тръмп е готов да предостави гаранции за сигурността на Украйна

Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че американският президент Доналд Тръмп е изразил вчера пред европейските лидери готовност Вашингтон и други съюзници да се включат в предоставянето на гаранции за сигурността на Украйна, за да се сложи край на продължаващата повече от три години война, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Тръмп, в разговор с лидерите от Европейския съюз и украинския президент Володимир Зеленски, е изключил категорично възможността Украйна да се присъедини към НАТО, което е и основна пречка за сключването на каквото и да било мирно споразумение с Русия, каза Макрон.

Френският президент направи тези коментари пред журналисти в лятната си резиденция в южната част на страната вчера. Стенограмата бе публикувана по-късно през деня от Елисейския дворец.