Емблематичната гара на Ориент експрес в Истанбул е затворена за посетители

СНИМКА: Pixabay

От днес историческата гара „Сиркеджи“, която се намира в центъра на Истанбул и е била последната спирка по маршрута на Ориент експрес, е затворена за посетители заради извършването на цялостна реставрация, предаде Анадолската агенция и БТА. 

По информация на турското министерство на културата и туризма в рамките на реставрационните дейности се предвижда връщането на оригиналния вид на залите в комплекса, реставрирането на всички елементи по покрива, фасадата и интериора, както и обновяването на всички витражи, които красят историческото здание. 

В рамките на проекта се предвижда и създаването Музей на миграцията, който да се помещава в сградата на гарата наред със съществуващия Музей на истанбулските железници. По информация на министерството идеята за създаването на такъв музей точно на това място е свързана с ролята на „Сиркеджи“ като отправна точка за турците, които са заминавали към Западна Европа през 60-те години на ХХ в. 

Според плана на Министерството залите, в които не се помещават двата музея, ще бъдат използвани за различни изложби и културни мероприятия. 

Основите на гарата „Сиркеджи“, която е възприемана като „вратата на Истанбул към Европа“, са положени с церемония на 11 февруари 1888 г., а гарата е пусната в експлоатация на 3 ноември 1890 г., припомня Анадолската агенция. 

С откриването на подземната железница „Мармарай“ през 2013 г. железопътният транспорт на гарата е спрян, но през 2024 г. тя отново влиза в експлоатация, тъй като е включена в маршрута на трамвайна линия Т6.

