Балъков алармира за интернет измами с неговото име

Путин: САЩ полагат достатъчно енергични и искрени усилия за решение на украинската криза

Владимир Путин КАДЪР: Първи канал

САЩ полагат искрени усилия за край на войната в Украйна, заяви днес руският президент Владимир Путин, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

Той свика съвещание с високопоставени руски ръководители преди утрешната си среща с американския си колега Доналд Тръмп в Анкоридж, в американския щат Аляска, информира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС и БТА.

"САЩ полагат достатъчно енергични и искрени усилия за решение на украинската криза", заяви руският държавен глава.

Той не изключи в бъдеще нови договорености между Русия и САЩ в областта на контрола над въоръжаването, които биха укрепили мира, информират Ройтерс и ТАСС.

 

Владимир Путин КАДЪР: Първи канал

