Израелска заместник-министърка с план за цивилно управление в Газа след края на войната

снимка: Ройтерс

Израелската заместник-министърка на външните работи Шарен Хаскел очерта днес план за цивилно управление в ивицата Газа след края на войната, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Един от петте ключови принципа на израелското правителство за прекратяване на конфликта е тази палестинска територия да бъде управлявана от мирна администрация, която няма да включва израелци, каза Хаскел. Тя изброи и останалите принципи, които са освобождаване на заложниците, които остават в плен в Газа, пълна демилитаризация на ивицата, палестинското ислямистко движение "Хамас" да предаде оръжията, с които разполага, и Израел да запази общия контрол в областта на сигурността.

Хаскел коментира въпроса на фона на продължаващите усилия за постигане на прекратяване на огъня в Газа. Конфликтът в ивицата не спира, като местните власти съобщиха за 89 убити палестинци при израелски удари вчера.

 

снимка: Ройтерс

