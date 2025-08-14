Евакуираха 150 души от лондонска болница след сигнали за химическо замърсяване

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Около 150 души бяха евакуирани от голяма лондонска болница след сигнали за химическо замърсяване, предаде ДПА.

Пожарникарите в британската столица са получили първия сигнал тази сутрин в 8:49 ч. (10:49 българско време) от болница „Гайс“ в Съдарк, като екипите са провели операции за проветряване на сградата.

Евакуирани са били хората от мазето и партерния етаж на болницата, пише БТА.

Лондонската пожарна служба коментира случилото в изявление, в което пише, че „на място са изпратени две пожарни коли, два пожарни спасителни екипа, команден екип и специалисти по опасни материали“.

„Екипите провеждат операции по проветряване на сградата“, пише още в текста, както и, че „около 150 души са евакуирани от мазето и партерния етаж на болницата от пожарникари и персонал на болницата“.

„Гайс“ е голям медицински център, разполагащ с 400 легла. Болницата е специализирана в лечение на рак, бъбречни заболявания, урология, стоматология, УНГ и ортопедия, посочва ДПА.