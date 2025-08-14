Общо 29 горски пожара са активни в Албания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За последното денонощие в Албания са регистрирани 57 горски пожара, като от тях 29 остават активни, предаде Албанското радио и телевизия, като се позова на Министерството на отбраната на Албания.

От Министерството съобщиха, че за гасенето на пламъците са ангажирани 65 пожарни автомобила и 1143 души оперативни сили, подпомогнати от 409 военнослужещи от албанските въоръжени сили, 23 пожарни автомобила и три хеликоптера на албанската армия. В потушаването на пожарите участват и 7 хеликоптера и един самолет "Канадеър" (Canadair) от Италия.

Към момента продължава работата по гасенето на пожара при Национален парк "Синьото око" (Сюри и калтър/Syri i Kaltër) в окръг Вльора, както и на другите огнища в окръзите Дибра (Дебър), Берат, Тирана, Гирокастра, Елбасан, Шкодра, Корча.

По официални данни до момента щетите от пожарите в страната включват 42 жилища в село Скъндербегас до Грамш, Централна Албания и други села.

Албанската Национална служба по ветеринарна медицина и защита на растенията (AKVMB) информира, че в общините Грамш (Централна Албания), Делвина и Финич (Югозападна Албания), където ситуацията с пожарите в последните дни беше най-сериозна, са изгорели 133 глави добитък и над 600 кошера, пише БТА.

Местните власти са започнали загробване на загиналите животни с цел предотвратяване разпространението на болести.