Най-малко 10 загинаха при внезапна буря, връхлетяла село в Джаму и Кашмир

Най-малко 10 души загинаха при внезапна буря, връхлетяла отдалеченото хималайско село Часоти в индийската съюзна територия Джаму и Кашмир, предаде националната новинарска агенция ПТИ, като се позова на местните власти.

Селото е част от маршрута на поклоннически път до светилището "Мачайл Мата ятра“ в Хималаите и е последната точка, която може да бъде достигната с моторно превозно средство, пише БТА.

Ежегодното поклонение бе преустановено заради инцидента. Властите мобилизираха всички ресурси и към селото пътуват спасителни екипи.

Вицегубернаторът на Джаму и Кашмир Манодж Синха изрази съболезнования за жертвите.

"Съболезнования на семействата на загиналите и молитви за бързо възстановяване на ранените. Разпоредих на служителите на гражданската администрация, полицията, армията, на националните и на щатските сили за реагиране при бедствия да побързат със спасителните операции и да осигурят цялата възможна помощ на пострадалите", написа Синха в социалната мрежа "Екс“.

"В района на Чосити е имало голяма буря, която може да е причинила значителни жертви. Властите незабавно са се задействали и към мястото пътуват спасителни екипи", написа в "Екс" министърът на науката и технологиите Джитендра Сингх.