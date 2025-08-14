ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Балъков алармира за интернет измами с неговото име

Времето София 32° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21105503 www.24chasa.bg

Най-малко 10 загинаха при внезапна буря, връхлетяла село в Джаму и Кашмир

904
Вицегубернаторът на Джаму и Кашмир Манодж Синха изрази съболезнования за жертвите (Снимката е илюстративна) СНИМКА: Pixabay

Най-малко 10 души загинаха при внезапна буря, връхлетяла отдалеченото хималайско село Часоти в индийската съюзна територия Джаму и Кашмир, предаде националната новинарска агенция ПТИ, като се позова на местните власти.

Селото е част от маршрута на поклоннически път до светилището "Мачайл Мата ятра“ в Хималаите и е последната точка, която може да бъде достигната с моторно превозно средство, пише БТА. 

Ежегодното поклонение бе преустановено заради инцидента. Властите мобилизираха всички ресурси и към селото пътуват спасителни екипи.

Вицегубернаторът на Джаму и Кашмир Манодж Синха изрази съболезнования за жертвите.

"Съболезнования на семействата на загиналите и молитви за бързо възстановяване на ранените. Разпоредих на служителите на гражданската администрация, полицията, армията, на националните и на щатските сили за реагиране при бедствия да побързат със  спасителните операции и да осигурят цялата възможна помощ на пострадалите", написа Синха в социалната мрежа "Екс“.

"В района на Чосити е имало голяма буря, която може да е причинила значителни жертви. Властите незабавно са се задействали и към мястото пътуват спасителни екипи", написа в "Екс" министърът на науката и технологиите Джитендра Сингх.

Вицегубернаторът на Джаму и Кашмир Манодж Синха изрази съболезнования за жертвите (Снимката е илюстративна) СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)