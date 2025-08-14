Над 360 деца в Индонезия се натровиха с училищен обяд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Повече от 360 деца се разболяха в град Сраген в Централна Ява, Индонезия, след като консумираха училищен обяд, съобщи в четвъртък официално лице.

От старта си през януари програмата за безплатни училищни обеди бе засенчена от масови случаи на хранителни натравяния из архипелага, като досега са засегнати над 1 000 души.

Ръководителят на местната управа в Сраген, Сигит Памунгкас, съобщи пред Ройтерс, че 365 души са се разболели и проби от храната се изследват в лаборатория. Правителството ще покрие разходите за лечение, ако се наложи.

Уиздан Ридхо Абиману, ученик в девети клас в основното училище „Гемолонг 1", разказа пред Ройтерс, че бил събуден през нощта от остра болка в стомаха.

Той получил главоболие и диария, за които предположил, че са причинени от хранително отравяне, след като видял публикации в социалните мрежи от свои съученици с подобни оплаквания.

Вероятно заразеният обяд е включвал ориз с куркума, нарязани омлетени ленти, пържено темпе, салата от краставици и маруля, нарязана ябълка и кутия мляко — приготвени в централна кухня и разпределени към няколко училища, пише bTV.

„Поискахме временно спиране на разпределението на храна от тази кухня, докато не излязат резултатите от лабораторията", заяви Сигит.

Националната агенция по хранене, която отговаря за програмата, е повишила стандартите за работа на кухните и доставките след предишните случаи на хранително отравяне, каза ръководителят ѝ Дадан Хиндаяна.

Програмата за безплатни обеди бързо се разшири и вече обхваща над 15 милиона души. Властите планират да достигнат 83 милиона до края на годината, с общ бюджет от 171 трилиона рупии (10,62 милиарда щатски долара) за тази година.

В случай на хранително отравяне в град в Западна Ява през май, над 200 ученици се разболяха, като лабораторните тестове показаха наличие на салмонела и ешерихия коли в храната, съобщиха медиите.