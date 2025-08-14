ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пиян украинец катастрофира в Слънчев бряг

Вирус по зайците в Колорадо ги превръща в странни рогати същества (Снимки)

Черни израстъци - подобни на пипала или шипове, излизат по главите на дребните бозайници Снимка: Екс/ @wienerdogwifi

Вирус при зайци в САЩ променя физиката им и ги превръща в странни рогати същества.

Черни израстъци - подобни на пипала или шипове, излизат по главите на дребните бозайници, съобщават американските медии.

Видоизменените животни са забелязвани многократно във Форт Колинс, Колорадо. Местните издания ги наричат „зайци Франкенщайн".

Причината е бързо разпространяващо се заболяване. Разпространява се от паразити като кърлежи и бълхи, които предават заболяването чрез ухапвания.

„Обикновено зайците се заразяват през по-топлите летни месеци", казва говорител на парковете и дивата природа на Колорадо.

Експертите предупреждават хората да не се приближават и да не пипат засегнатите животни.

Досега няма данни хора или домашни любимци да са били заразявани.

Заболяването е по-тежко при домашните зайци, отколкото при дивите, като големите притеснения са, че те могат да развият плоскоклетъчен карцином – рак на кожата, който може да се окаже фатален, пише bTV.

Първите доклади датират от 2024 г., когато местен жител публикува онлайн снимка, показваща заек, чиято глава е покрита с черни, подобни на шипове израстъци.

