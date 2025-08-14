Вирус по зайците в Колорадо ги превръща в странни рогати същества (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вирус при зайци в САЩ променя физиката им и ги превръща в странни рогати същества.

Черни израстъци - подобни на пипала или шипове, излизат по главите на дребните бозайници, съобщават американските медии.

Видоизменените животни са забелязвани многократно във Форт Колинс, Колорадо. Местните издания ги наричат „зайци Франкенщайн". Черни израстъци - подобни на пипала или шипове, излизат по главите на дребните бозайници Снимка: Екс/ @wienerdogwifi

Причината е бързо разпространяващо се заболяване. Разпространява се от паразити като кърлежи и бълхи, които предават заболяването чрез ухапвания.

„Обикновено зайците се заразяват през по-топлите летни месеци", казва говорител на парковете и дивата природа на Колорадо.

Експертите предупреждават хората да не се приближават и да не пипат засегнатите животни.

Досега няма данни хора или домашни любимци да са били заразявани. Черни израстъци - подобни на пипала или шипове, излизат по главите на дребните бозайници Снимка: Екс/ @wienerdogwifi

Заболяването е по-тежко при домашните зайци, отколкото при дивите, като големите притеснения са, че те могат да развият плоскоклетъчен карцином – рак на кожата, който може да се окаже фатален, пише bTV.