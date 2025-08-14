ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пиян украинец катастрофира в Слънчев бряг

ЕК приветства, че САЩ ще участват в гаранциите за сигурността на Украйна

Европейската комисия приветства факта, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил, че страната му ще участва в гаранциите за сигурност на Украйна, каза днес неин говорител, цитиран от Ройтерс и БТА. 

Френският президент Еманюел Макрон каза вчера пред журналисти, че Тръмп е изразил пред европейските лидери готовност САЩ и други съюзници да участват в предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна, за да се сложи край на войната.

Европейският съюз се противопоставя на всяка териториална промяна, засягаща Израел и ивицата Газа, която не е част от политическо споразумение, заяви още говорителят.

