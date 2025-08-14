Стармър: Срещата в Аляска е реален шанс за напредък за край на войната в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Утрешната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска представлява реална възможност за напредък към прекратяване на войната в Украйна, заяви днес британският премиер Киър Стармър, цитиран от Ройтерс и БТА.

Стармър каза след среща с украинския президент Володимир Зеленски в Лондон, че "двамата (са) единодушни, че има силно чувство на единство и твърда решимост да се постигне справедлив и траен мир в Украйна".

Стармър и Зеленски обсъдиха и предстоящите разговори между Тръмп и Путин, като изразиха надежда, че те биха могли да доведат до реален напредък, стига Путин да покаже с действия, че наистина желае мир.

Зеленски посети Лондон, за да укрепи подкрепата на европейските страни и да се противопостави на всякакви инициативи за прекратяване на войната, които биха довели до отстъпване на украински територии, отбелязва Ройтерс.