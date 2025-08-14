Близо 10 000 хектара са изгорели за денонощие в Гърция

Продължават усилията за потушаването на горските пожари, които от вчера обхванаха остров Хиос и околностите на град Патра в Гърция, като за последните 24 часа са изгорели над 10 000 хектара (100 кв. км - б.ред.), съобщава електронното издание на в. „Катимерини“.

Гръцките власти съобщават за евакуацията на детска болница и множество населени места край град Патра, полуостров Пелопонес, където от вчера пожарникарите се опитват да овладеят голям горски пожар.

Михалис Анастасиу, заместник-началник на Отдел „Гражданска защита“ в Патра, съобщава, че призивите за предоставяне на допълнителна въздушна подкрепа са били отхвърлени заради „недостиг на ресурси“. Кметът на Патра Костас Пелетидис също критикува правителството, определяйки реакцията на държавата като „неадекватна“, пише БТА.

Продължава борбата и с огнената стихия на егейския остров Хиос, където пламъците са погълнали историческото село Волисос, а по думите на кмета на острова Янис Малафис „са нужни четири пъти повече пожарникари от наличните за справянето с пожара, чийто фронт достига дължина от над 30 километра“. „Разрушенията са изключително големи“, споделя още Малафис, подчертавайки липсата на достатъчен ресурс за справяне с пламъците.