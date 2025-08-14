ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пиян украинец катастрофира в Слънчев бряг

Времето София 33° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21106082 www.24chasa.bg

Близо 10 000 хектара са изгорели за денонощие в Гърция

1044
Продължава борбата и с огнената стихия на егейския остров Хиос СНИМКА: Pixabay

Продължават усилията за потушаването на горските пожари, които от вчера обхванаха остров Хиос и околностите на град Патра в Гърция, като за последните 24 часа са изгорели над 10 000 хектара (100 кв. км - б.ред.), съобщава електронното издание на в. „Катимерини“. 

Гръцките власти съобщават за евакуацията на детска болница и множество населени места край град Патра, полуостров Пелопонес, където от вчера пожарникарите се опитват да овладеят голям горски пожар. 

Михалис Анастасиу, заместник-началник на Отдел „Гражданска защита“ в Патра, съобщава, че призивите за предоставяне на допълнителна въздушна подкрепа са били отхвърлени заради „недостиг на ресурси“. Кметът на Патра Костас Пелетидис също критикува правителството, определяйки реакцията на държавата като „неадекватна“, пише БТА. 

Продължава борбата и с огнената стихия на егейския остров Хиос, където пламъците са погълнали историческото село Волисос, а по думите на кмета на острова Янис Малафис „са нужни четири пъти повече пожарникари от наличните за справянето с пожара, чийто фронт достига дължина от над 30 километра“. „Разрушенията са изключително големи“, споделя още Малафис, подчертавайки липсата на достатъчен ресурс за справяне с пламъците. 

Продължава борбата и с огнената стихия на егейския остров Хиос СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)