Полша осуетила кибератака срещу водоснабдяването на голям град

Имаше реална опасност водоснабдяването на голям полски град да бъде прекъснато в резултат на кибератака, съобщи днес пред новинарския портал „Онет“ (Onet) полският вицепремиер и министър на цифровизацията Кшищоф Гавковски, цитиран от Ройтерс. Министърът не уточни кой стои зад атаката или кой град е бил мишена на атаката.

Полското правителство заяви, че ролята на страната на център за помощ за Украйна я прави мишена за руски кибератаки и саботаж.

Гавковски е казвал преди, че Полша е основна цел за Русия сред страните от НАТО. В интервю за “Онет“ той отбеляза, че кибератаката би могла да доведе до спиране на водоснабдяването в един от големите градове в Полша.

„В последния момент успяхме да се погрижим, когато атаката започна. Нашите служби са разбрали за нея и спряхме всичко. Успяхме да предотвратим атаката“, обясни Гавковски, цитиран от БТА.

Той допълни, че Полша успява да осуети 99% от кибератаките.

Миналата година Гавковски заяви, че предстои Полша да похарчи над 3 милиарда злоти (около 800 милиона щатски долара) за повишаване на киберсигурността, след като държавната информационна агенция ПАП беше засегната при, както казаха властите, вероятно руска кибератака.

Министерството на цифровизацията не отговори веднага на имейл на Ройтерс с искане за допълнителни подробности.

Полският премиер Доналд Туск, който предупреди, че Русия се опитва да вбие клин между Варшава и Киев, заяви, че млад украинец е бил задържан за актове на саботаж от името на чуждестранни разузнавателни служби, включително писане на графити, обиждащи поляците.

Полската новинарска агенция ПАП съобщи, че 17-годишен украинец е задържан за оскверняване на паметник на поляци, убити от украински националисти през Втората световна война. Той е обвинен в участие в организирана престъпна група, целяща извършване на престъпления срещу Полша.