Русия и Украйна си размениха по 84 военнопленници

Снимка: Pixabay

Русия и Украйна си размениха днес по 84 военнопленници с посредничеството на Обединените арабски емирства, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс и БТА.  

Всички освободени руснаци в момента се намират в Беларус, където получават психологическа и медицинска помощ, отбелязва военното ведомство.  

Информацията бе потвърдена и от украинския лидер Володимир Зеленски. Той отбеляза, че сред 84-те души, освободени от Русия, има и цивилни. Някои от тях са били задържани от руснаците през 2014 г., 2015 г. и 2017 г., написа Зеленски в социалната мрежа "Екс". Сред освободените военни има защитници на Мариупол, добави той. 

Снимка: Pixabay

