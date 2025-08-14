Русия и Украйна си размениха по 84 военнопленници

Русия и Украйна си размениха днес по 84 военнопленници с посредничеството на Обединените арабски емирства, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс и БТА.

Всички освободени руснаци в момента се намират в Беларус, където получават психологическа и медицинска помощ, отбелязва военното ведомство.

Информацията бе потвърдена и от украинския лидер Володимир Зеленски. Той отбеляза, че сред 84-те души, освободени от Русия, има и цивилни. Някои от тях са били задържани от руснаците през 2014 г., 2015 г. и 2017 г., написа Зеленски в социалната мрежа "Екс". Сред освободените военни има защитници на Мариупол, добави той.