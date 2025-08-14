Гори контейнеровоз край бреговете на Либерия, екипажът все още се бори с огъня

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожар e избухнал на борда на контейнеровоз на компанията "Мерск" (Maersk) край бреговете на Либерия в сряда. Екипажът на кораба все още се бори да потуши пламъците, съобщи днес датският гигант за морски превози, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Екипажът на "Мари Мерск" (Marie Maersk) е засекал дим, идващ от контейнери на борда на кораба по пътя от Ротердам до Танджунг Пелепас в Малайзия", посочиха от "Мерск".

Екипажът е бил в безопасност, докато се е опитвал да държи ситуацията под контрол. Два влекача с противопожарно оборудване са достигнали кораба късно в сряда, допълниха от компанията.