Статуите на Великденския остров ще са застрашени от нарастващото морско равнище

До края на века покачващото се морско равнище може да залее с мощни сезонни вълни 15-те емблематични статуи Моаи на Великденския остров. Това сочи изследване, публикувано в специализираното издание Journal of Cultural Heritage, цитирано от Асошиейтед прес.

Около 50 други културни обекта в района също са застрашени от наводнения.

„Повишаването на морското равнище е факт – това не е далечна заплаха“, казва Ноа Паоа, водещ автор на проучването и докторант в Хавайския университет в Маноа.

Паоа, родом от Великденския остров – наричан от местното население Рапа Нуи – и екипът му са създали „дигитален близнак“ на източното крайбрежие на острова. Чрез компютърни модели те са симулирали бъдещото въздействие на вълните при различни сценарии за покачване на морското равнище. Резултатите от симулациите са нанесени върху карти на културните обекти, за да се установи кои от тях са най-застрашени през следващите десетилетия, пише БТА.

Проучването показва, че най-рано през 2080 г. вълните могат да достигнат най-голямата церемониална платформа на острова. Там се издигат 15-те Моаи, които всяка година привличат десетки хиляди посетители. Мястото е ключово за туристическата индустрия и е важна част от културната идентичност на Рапа Нуи. То се намира в рамките на Национален парк Рапа Нуи – обект от световното наследство на ЮНЕСКО, който обхваща по-голямата част от острова.

Моаите, близо 900 на брой, са издигнати от народа на Рапа Нуи между X и XVI век в чест на техните предци и вождове.

Заплахата не е без исторически прецедент. През 1960 г. край бреговете на Чили най-силното измерено земетресение – с магнитуд 9,5 по Рихтер – предизвиква цунами, което преминава през Тихия океан и връхлита Рапа Нуи. Вълната завлича вече преобърнатите статуи навътре в сушата и им нанася щети. Паметникът е реставриран през 90-те години на XX век.

Макар изследването да е фокусирано върху Рапа Нуи, изводите му потвърждават една глобална реалност: културни забележителности по целия свят са застрашени от покачването на морското равнище. Според доклад на ЮНЕСКО, публикуван миналия месец, около 50 обекта от световното наследство са под висок риск от крайбрежни наводнения.