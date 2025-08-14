ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Край Плевен бе дадено началото на нова инвестиция ...

Шефът на Мосад е в Катар за възобновяване на мирните преговори за Газа

740
Шефът на Мосад Давид Барнеа Кадър: Екс/JoeTruzman

Директорът на израелската разузнавателна служба Мосад Давид Барнеа е на посещение в Катар с цел възобновяване на мирните преговори за ивицата Газа, съобщиха пред Ройтерс двама представители на израелските власти. 

Визитата идва, след като палестинското ислямистко движение "Хамас" изрази желание за бързо възобновяване на преговорите за примирие по време на среща с ръководителя на египетското разузнаване в Кайро, пише БТА. 

Министърът на финансите на Израел Бецалел Смотрич, който е от крайната десница, обяви планове за започване на дълго отлаган проект за строителство на нови еврейски селища на Западния бряг. 

Според изявление на канцеларията му този проект ще раздели Западния бряг и ще го откъсне от Източен Йерусалим - стъпка, която според него ще "погребе идеята за палестинска държава". 

