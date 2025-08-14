Мелони е удовлетворена от единството на възгледите за Украйна

Видеоконференцията с участието на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и лидерите на Европейския съюз, включително италианският министър-председател Джорджа Мелони, демонстрира силно единство на целите за справедлив и траен мир за Украйна, се казва в изявление на канцеларията на Мелони, цитирано от италианската новинарска агенция АНСА и БТА.

„В дискусията се очерта силно единство на възгледите, потвърждаващо, че справедлив и траен мир не може да съществува без прекратяване на огъня, продължаваща подкрепа за Украйна, поддържане на колективен натиск върху Русия, включително чрез санкции, и солидни и надеждни гаранции за сигурност, залегнали в евроатлантическия контекст“, се казва в изявлението от Палацо "Киджи" (канцеларията на италианския премиер).

Според изявлението Мелони е изразила „дълбокото си удовлетворение от единството на целите и възможността за диалог, които Западът демонстрира пред лицето на фундаментално предизвикателство пред сигурността и защитата на международното право“.

„Сега е моментът да видим каква ще бъде позицията на Русия в Аляска, тъй като досега тя не е постигнала значителен напредък“, се казва още в изявлението.