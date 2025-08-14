ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Край Плевен бе дадено началото на нова инвестиция ...

Времето София 33° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21106473 www.24chasa.bg

Мелони е удовлетворена от единството на възгледите за Украйна

452
Джорджа Мелони СНИМКА: Х/@GiorgiaMeloni

Видеоконференцията с участието на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и лидерите на Европейския съюз, включително италианският министър-председател Джорджа Мелони, демонстрира силно единство на целите за справедлив и траен мир за Украйна, се казва в изявление на канцеларията на Мелони, цитирано от италианската новинарска агенция АНСА и БТА. 

„В дискусията се очерта силно единство на възгледите, потвърждаващо, че справедлив и траен мир не може да съществува без прекратяване на огъня, продължаваща подкрепа за Украйна, поддържане на колективен натиск върху Русия, включително чрез санкции, и солидни и надеждни гаранции за сигурност, залегнали в евроатлантическия контекст“, се казва в изявлението от Палацо "Киджи" (канцеларията на италианския премиер).

Според изявлението Мелони е изразила „дълбокото си удовлетворение от единството на целите и възможността за диалог, които Западът демонстрира пред лицето на фундаментално предизвикателство пред сигурността и защитата на международното право“.

„Сега е моментът да видим каква ще бъде позицията на Русия в Аляска, тъй като досега тя не е постигнала значителен напредък“, се казва още в изявлението.

Джорджа Мелони СНИМКА: Х/@GiorgiaMeloni

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)