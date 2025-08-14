ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пиян украинец катастрофира в Слънчев бряг

Времето София 33° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21106499 www.24chasa.bg

Тръмп иска да даде тласък на космическата индустрия на САЩ

696
Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Президентът Доналд Тръмп разпореди да бъдат облекчени процедурите и регулациите, по-специално в областта на околната среда, за да позволи на американския частен космически сектор да увеличи "значително" изстрелванията на космически апарати, предаде Франс прес. 

"Политиката на САЩ е да укрепи своята доминираща позиция в космическата област, като насърчава конкуренцията на пазара на изстрелванията", заявява американският президент в нов указ.

За да постигне това, той изисква от администрацията си да премахне, доколкото е възможно, административните пречки пред търговските космически дейности, на които разчита за осъществяването на няколко от своите проекти.

Сред тях са изпращането на хора на Луната и на Марс, както и изграждането на противоракетен щит, наречен "Златен купол".

Космическата област, която беше запазен марка за държавите, се отвори в началото на новия век за частни лица, чието значение продължава да нараства, особено в САЩ, пише БТА. 

Американската компания "СпейсЕкс" (SpaceX) на мултимилиардера Илон Мъск вече господства на световния пазар с над 130 изстрелвания през 2024 г.

Доналд Тръмп призовава за "значително увеличаване на честотата на търговските изстрелвания и иновативните космически дейности" на САЩ "до 2030 г."

Тези очаквани мерки би трябвало да зарадват Илон Мъск, който, подобно на президента, е застъпник на дерегулацията в сектора, но с когото Доналд Тръмп влезе неотдавна в конфликт.

Мъск, който в момента разработва "Старшип" (Starship), най-голямата ракета, проектирана за пътувания до Луната и Червената планета, е привърженик на поемането на рискове и залага на изстрелването на множество прототипи, за да постигне напредък, дори и ако те претърпяват експлозии.

Тази стратегия е силно критикувана от екологична гледна точка и не се ползва с одобрението на регулаторните органи. 

"Това безотговорно решение поставя в опасност населението и дивата природа, тъй като частните компании изстрелват гигантски ракети, които често експлодират и причиняват опустошения в околните райони", каза Джаред Марголис, адвокат в Центъра за биологично разнообразие.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)