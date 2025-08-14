Мъж инсценира смъртта си, за да избегне затвора заради сексуални посегателства над бившата му

Мъж, обвинен, че е инсценирал собствената си смърт, за да избегне съдебно преследване за изнасилване, беше признат за виновен за сексуално насилие над бившата си приятелка, съобщава CNN.

Николас Роси, извършил престъплението през 2008 г., бе изобличен след тридневно дело, в което свидетелстваха жертвата и родителите ѝ. Присъдата бе произнесена само часове след като 38-годишният Роси отказа да се защитава лично. На 20 октомври съдът ще определи наказанието му, а през септември предстои процес по друго обвинение в изнасилване в окръг Юта.

Според окръжния прокурор на Солт Лейк, Сим Гил, Роси може да получи от 5 години до доживотен затвор. Гил благодари на жертвата за смелостта да застане пред съда години след нападението и подчерта значението на усилията за връщането на обвиняемия в Юта, за да получи тя справедливост.

Роси, чието истинско име е Николас Алахвердиан, е бил издирван, след като през 2018 г. ДНК анализ от изнасилване, извършено преди десет години, го свързва с престъплението. Той е сред множеството заподозрени, идентифицирани и обвинени благодарение на подобни тестове.

Месеци след като беше обвинен в окръг Юта, в некролог в интернет се твърдеше, че Роси е починал на 29 февруари 2020 г. от неходжкинов лимфом в късен стадий. Но полицията в родния му щат Род Айлънд, заедно с бившия му адвокат и бившето му приемно семейство, изразиха съмнения дали той е мъртъв.

Той беше арестуван в Шотландия през следващата година, докато се лекуваше от COVID-19, след като персоналът на болницата в Глазгоу разпозна отличителните му татуировки от известие на Интерпол.

Роси е екстрадиран в Юта през януари 2024 г., като настоява, че е ирландски сирак на име Артур Найт, който е бил набеден. Разследващите твърдят, че са идентифицирали поне дузина псевдоними, които Роси е използвал през годините, за да избегне залавянето.

Той се яви в съда тази седмица в инвалидна количка, облечен в костюм и вратовръзка и с кислородна бутилка.

По време на процеса прокурорите описаха един интелигентен мъж, който е използвал чара си, за да се възползва от уязвима млада жена. Тя е живяла с родителите си и се е възстановявала от травма на мозъка, когато е отговорила на лична обява, публикувана от Роси в Craigslist. Те започнали да се срещат и се сгодили след около две седмици.

В понеделник жената описва как тя е плащала за срещите им, покривала е разходите за ремонт на колата на Роси, и му е заела 1000 долара, за да не бъде изгонен от апартамента си, и да се задлъжни, за да може да купи годежният ѝ пръстени. Скоро след годежа той става враждебен и я изнасилва в спалнята си, след като тя го закарала до дома му.

Жената каза, че пренебрежителните коментари на родителите ѝ я убедили да не отиде в полицията по това време. Тя се отива да подаде жалба 10 години по-късно, след като го вижда по новините и разбира, че е обвинен в друго изнасилване от същата година.

Адвокатите на Роси се опитват да убедят журито, че обвинителката му е натрупала години наред негодувание, след като той я накарал да плаща за всичко по време на едномесечната им връзка. Те твърдят още, че тя го е обвинила в изнасилване, за да му отмъсти години по-късно, когато той е бил в центъра на медийното внимание.

Роси е обвинен, че е нападнал втората жена, друга бивша приятелка, в апартамента си в Орем през септември 2008 г., след като тя дошла да си вземе парите, които според нея той ѝ откраднал, за да си купи компютър. Когато полицията първоначално разпитва Роси, той твърди, че тя го е изнасилила и заплашила да го убие.

Роси е израснал в приемни домове в Род Айлънд и се е върнал там, преди да се престори, че е мъртъв. ФБР заяви, че той е обвинен и в измама в Охайо, където е бил осъден за сексуални престъпления през 2008 г.