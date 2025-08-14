ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израелски министър: Ако международната общност при...

САЩ: Разполагаме с доста инструменти за слагане край на конфликта в Украйна

Карълайн Левит КАДЪР: Екс/@karolineleavitt

САЩ разполагат с доста инструменти, с които могат да помогнат за слагане край на конфликта в Украйна, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит в интервю за телевизия "Фокс Нюз", цитирано от Ройтерс и БТА. 

Президентът Доналд Тръмп иска да изчерпи всички възможности за постигане на мирен край на войната при срещата си утре с руския президент Владимир Путин в американския щат Аляска, отбеляза тя.

Левит каза, че Путин и Тръмп ще имат среща на четири очи в Анкоридж, а след това ще дадат обща пресконференция. Това бе обявено от Кремъл по-рано днес.

