ЕС планира да одобри 19-ия пакет със санкции срещу Русия

1016
Целта е да се затрудни Русия да продължи войната си срещу Украйна СНИМКА: Pixabay

Европейската комисия се стреми следващият пакет със санкции срещу Русия да бъде одобрен през септември, предаде ДПА, като се позова на нейна говорителка.

„Надяваме се, че ще можем да го приемем следващия месец“, заяви тя, без да даде подробности за възможното съдържание.

Това ще бъде 19-ият пакет със санкции на Евросъюза срещу Русия. Наложените досега наказателни мерки са насочени към икономиката, ключови индустрии, вериги за военни доставки и хора, свързани с войната в Украйна, отбелязва ДПА, цитирана от БТА. 

Целта е да се затрудни Русия да продължи войната си срещу Украйна, която продължава вече четвърта година.

Необходимо е новите санкции да бъдат одобрени единодушно от всички държави от ЕС. 

Все още не е ясно дали планираният график ще може да бъде спазен, посочва ДПА. При предишни гласувания вътрешни дебати забавиха процеса, като Унгария и Словакия блокираха пакети санкции срещу Русия.

СНИМКА: Pixabay

