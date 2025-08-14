ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израелски министър: Ако международната общност при...

Ислямисти убиха шестима полицаи в Пакистан

1428
Отговорност за нападенията пое свързаната с афганистанските талибани пакистанска ислямистка организация "Техрик-е-Талибан Пакистан" Снимка: Pixabay

Ислямистки бойци тази нощ извършиха 13 атаки срещу полицейски сили в Северозападен Пакистан, като убиха най-малко шестима и раниха девет служители на реда, предаде Ройтерс, позовавайки се на пакистанските власти.  

Бойците са нападнали с гранатомети полицейски управления, контролно-пропускателни пунктове и патрули в седем района в граничещата с Афганистан провинция Хайбер-Пахтунхва, съобщи полицейският служител Мохамед Али Бабахел. Нападенията са извършени в момент, когато 240-милионната държава празнува 78-ата годишнина от обявяването на независимостта си, пише БТА.

Зулфикар Хамид, началник на полицията в провинция Хайбер-Пахтунхва, заяви пред журналисти, че девет от 13-те нападения са били отблъснати. Той отбеляза, че атаките съвпадат с празненствата по случай Деня на независимостта на Пакистан.

Отговорност за нападенията пое свързаната с афганистанските талибани пакистанска ислямистка организация "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП). ТТП обединява няколко сунитски ислямистки групировки, които воюват с пакистанското правителство от 2007 г. 

 

През последните години ислямистките атаки в Пакистан зачестиха и това създава големи предизвикателства пред силите на реда, които са претоварени и не разполагат с достатъчно оборудване. Данни на Пакистанския институт за изследване на мира сочат, че през 2024 г. ислямистките бойци са извършили 335 нападения в цялата страна и са убили 520 души.

Пакистан твърди, че бойците се обучават и планират нападенията си в Афганистан, а Кабул отрича това. 

