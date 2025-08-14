ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израелски министър: Ако международната общност при...

Град Одеса е признат за военна зона

Светлана Драгнева, БТА

2528
Одеса СНИМКА: Pixabay

Украинската Одеска област беше класифицирана като "зона на активни бойни действия", където интензивните сблъсъци продължават или е имало такива наскоро.

Министерството на регионалното развитие на Украйна одобри промени в списъка на териториите, където се водят (или са се водили) военни действия, както и на временно окупираните от Русия територии.

Правителството на Украйна публикува нова заповед №1151, която разширява списъка с територии, където са провеждани или са били водени военни действия.

Град Одеса и повече от 100 населени пункта в Одеска област са включени в този списък. Сред тях са градовете Черноморск, Измаил, Затока, Каролино-Бугаз, Килия, Вилково и Овидиопол.

Според правителството това решение е взето в резултат на ескалацията на конфликта в Южна Украйна, както и от необходимостта да бъде осигурена защита на цивилното население.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според официалното преброяване в Украйна през 2001 г. В самия град Одеса живеят 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Одеса СНИМКА: Pixabay

