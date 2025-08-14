Въведоха ''такса за дебели'' на гробище в английско село

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общинският съвет в Тетънхол, Улверхамптън, Англия е въвел т. нар. "данък върху затлъстяването". Той е за по-широки гробове в гробището Данескурт.

Семействата ще трябва да плащат 2700 лири, ако искат да купят гроб с ширина 6 фута (1,8 м), което е с 20% повече от цената на стандартен гроб с ширина 5 фута (1,5 м).

Погребалният агент Рос Хиктон заяви, че решението е неприемливо и несправедливо и го нарече данък върху затлъстяването.

Представител на Общинския съвет на Улверхамптън заяви, че това е отговор на нарасналото търсене на по-големи гробове, като според проучване от 2021 г. процентът на затлъстяване в града е 33,3%, а средният за страната е 25,9%, пише Би Би Си.

Това не е единственият общински съвет, който налага по-високи такси за по-широки ковчези, като подобен подход се прилага и от местните власти в Телфорд, Бирмингам, Уолсол, Ковънтри и Стафордшир.

Розмари МакЛарън, жителка на Улверхамптън, заяви, че според нея тази мярка е дискриминация и е неприемлива.

„Някой като мен, който е малко по-едър, ще трябва да плати повече, защото е дебел", казва тя.