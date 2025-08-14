Украйна: Укрепихме източния фронт след пробив на руските сили

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинските сили укрепиха бойното поле в района на Източна Украйна, където руската армия направи изненадващ пробив тази седмица и премина през украинската отбрана, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на областния управител на Донецка област.

Украйна съобщи, че малки групи руска пехота са напреднали на около 10 км към основната ѝ отбранителна линия, близо до град Добропиля, което породи опасения от по-голям пробив, който допълнително ще застраши ключови градове.

Настъплението, предприето броени дни преди срещата на американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска, изглежда има за цел да окаже натиск върху Киев да размени земя при опитите за постигане на мир три години и половина след руската инвазия в съседната ѝ страна.

"Ситуацията в сектора на Добропиля е стабилизирана“, написа в приложението "Телеграм“ областният управител на Донецка област Вадим Филашкин. "Благодарение на героичните усилия на нашите отбранителни сили, фронтовата линия е надеждно удържана“, добави той.

Армията на Киев, която омаловажава мащаба на руското настъпление, изпрати допълнителни сили в района, включително части от закаления в битки корпус "Азов“.

Говорителят на Генералния щаб Андрий Ковальов в коментар пред новинарската агенция Интерфакс повтори изявлението на Филашкин и каза, че силите на "Азов“ са нанесли тежки щети на врага.

Руското настъпление подхрани и критиките срещу висшето военно командване на Украйна.

Военният анализатор Конрад Музика написа в социалната мрежа "Екс“, че вчера руските сили са постигнали "минимални придобивки“ на територия, но са се приближили на юг към стратегическия град Покровск.