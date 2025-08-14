ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израелски министър: Ако международната общност при...

ЕС: Работим неуморно да помагаме на страните, засегнати от пожарите

СНИМКА: Pixabay

Европейският съюз днес заяви, че "работи неуморно", за да предостави помощ на страни, засегнати от големи пожари това лято, като Гърция, Испания или България, предаде Франс прес.

"Работим неуморно, за да помогнем на засегнатите страни" чрез Механизма за гражданска защита на ЕС, заяви говорителката на Европейската Комисия Ева Хърнчижова.

Брюксел отговаря за координирането на помощта между страните членки по този въпрос, последният пример за което е изпращането на два самолета "Канадеър" от Франция в Испания днес, за да се включат в гасенето на пожарите, пише БТА. 

По-конкретно "други държави членки предлагат своята помощ, а ние покриваме разходите за тези операции", обясни тя.

Самолетите са разположени из цяла Европа и могат да бъдат изпратени където са необходими, добави говорителката на ЕК.

Тези операции се координират от кризисен център в Брюксел.

Според ЕК този механизъм вече е бил активиран 16 пъти от началото на опасния за пожари сезон.

СНИМКА: Pixabay

