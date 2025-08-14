Кадри показват израелец, влачен през Газа от бойци на „Хамас“, докато тълпа се опитва да го линчува

Охад Бен Ами, баща на три дъщери от кибуца Беери, е държан в плен 491 дни в тунел в Газа, където е умишлено е държан да гладува и подложен на тежки физически и психически изтезания. След отвличането си той е бил окачен с главата надолу, душен с въже и затворен в тъмен тунел толкова тесен, че след освобождението си е трябвало да се учи отново да ходи.

Видеото показва как тогава 55-годишният Бен Ами вижда слънчева светлина за последен път за повече от година, докато въоръжени мъже го влачат по тесни улички, а крещящи мъже от тълпата се приближават към него, пише "Дейли мейл".

В друга част от разпространените от израелската армия кадри се вижда как бойци на „Хамас" се връщат в кибуца, за да заловят и съпругата му Раз, която прекарва 54 дни в плен в подземната мрежа от тунели.

В плен Бен Ами е бил държан заедно с още шестима души в пространство от едва шест квадратни метра, 30 метра под земята. Пленниците получавали два пъти дневно оскъдна храна — около 700 калории, често само мухлясала пита хляб. Спели върху тънък влажен матрак с едно и също одеяло повече от година, без въздух и с насекоми, които влизали в носа, устата и ушите им. Къпели се веднъж на няколко седмици със студена солена вода, а дрехите не били сменяни през целия период.

Болести се разпространявали бързо, а липсата на лекарства довеждала до високи температури и загуба на съзнание. Бен Ами и още двама израелци — Ор Леви и Ели Шараби — били подлагани на душене, връзване, изгаряне, както и на психически тормоз: принуждавани да избират кой да умре, кой да бъде ранен, или да говорят срещу израелското правителство, за да получат „милост".

Съпругата му Раз била освободена през ноември 2023 г., а самият Бен Ами — едва през февруари 2025 г., заедно с Леви и Шараби, в изтощено и силно отслабено състояние. Лекарите установили тежко недохранване, загуба на мускулна маса, сърдечни проблеми и хронични инфекции.

Шараби, който загубил над 30 килограма в плен, разбрал едва след завръщането си в Израел, че жена му и двете им дъщери са били убити на 7 октомври. Леви също се сблъскал с трагедията — научил, че съпругата му е била убита на фестивала „Нова", откъдето е бил отвлечен.

Атаката на „Хамас" на 7 октомври 2023 г. отнела живота на около 1200 души, предимно цивилни, и довела до отвличането на 251 души. Все още в плен се намират 50, като около 20 се смятат за живи.