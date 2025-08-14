Четирима са убити при експлозия в сирийския град Идлиб

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Експлозия разтърси днес сирийския град Идлиб и причини смъртта на най-малко четирима души, предаде Франс прес, като се позова на информация на сирийската агенция САНА.

Причините за взрива не се съобщават.

Жители казаха пред АФП, че са чули експлозии в западните предградия на Идлиб – главния град на едноименната провинция в Северозападна Сирия.

САНА съобщи за най-малко "четирима загинали и петима ранени при експлозия с неизвестен произход в близост до град Идлиб". Държавната телевизия първоначално съобщи за двама загинали.

Службата за гражданска защита заяви, че сред жертвите има дете.

Сирийският център за наблюдение на правата на човека (СЦНПЧ) съобщи за "последователни мощни експлозии във (военна) база, в която са били настанени несирийски бойци и която е използвана като склад за оръжие, докато дрон е летял над района" и описа гъсти облаци дим и паника сред местните жители, пише БТА.

В края на юли поредица експлозии в Идлиб причиниха смъртта на най-малко 12 души, а над 100 бяха ранени. Взривовете станаха в склад за оръжие, принадлежащо на джихадистка групировка в северната част на провинцията.