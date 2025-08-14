Кремъл: Би било голяма грешка да се правят прогнози за срещата Путин - Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че би било голяма грешка да се правят прогнози за срещата на върха между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ще видим как ще протече разговорът. Би било голяма грешка да се опитваме да изпреварваме нещата и да се опитваме да прогнозираме резултата", каза Песков.

Говорителят на Кремъл също така отбеляза, че на този етап президентите на Русия и САЩ обсъждат конфликта в Украйна помежду си, докато мнението на Киев може да бъде взето предвид по-късно.

"В момента става дума за руско-американската среща в Анкъридж", подчерта Песков, цитиран от ТАСС.