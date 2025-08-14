"Окупация в стил Западния бряг” - вариант за мир в Украйна

Владимир Путин и Доналд Тръмп може да се договорят за установяване на “окупация в стил Западния бряг” върху части от Украйна като начин за прекратяване на войната, съобщиха западни издания. Идеята е Русия да поеме икономически и военен контрол над окупираните украински територии чрез собствена администрация, като границите на Украйна остават непроменени. Така Израел държи Западния бряг, който завзе от Йордания през 1967 г.

Дали този вариант ще стане реалност, ще се разбере късно в петък вечерта около 22,30 ч българско време. Тогава лидерите на САЩ и Русия

ще се срещнатв Анкъридж,

столицата на ледения щат Аляска.

Визитата е символична на много нива. Първо, тя ще се проведе в историческата база Елмендорф - Ричардсън, която е била изключително важна по време на Втората световна и студената война. От нея Вашингтон е доставял помощи за СССР, за да отблъсне нашествието на нацистите. По-късно обаче тя се превръща в ключова точка за отбрана на арктическия кръг в разгара на ядрената надпревара между водачите на Запада и СССР.

Подготовката за дълго чаканата среща е изключително сериозна. Американците все още не са разкрили кои са в делегацията на Тръмп, но Путин ще бъде придружаван от най-близките си съюзници. В руската група ще бъдат министрите на отбраната, финансите и външните работи.

Вашингтон и Москва имат противоположни виждания за предстоящата среща. Американците я определят като работна визита, на която Тръмп от първо лице да се запознае с истинските намерения на Путин, а Кремъл я описва като знак за края на международната изолация на Русия и възвръщането ѝ като непреодолим фактор на дипломатическата сцена.

“Никой вече не говори за международната изолация на Русия или за стратегическото ни поражение. Срещата в Аляска има всички шансове да стане историческа”, каза влиятелният руски общественик Александър Коч.

Тръмп иска да види от руския си колега искрена отдаденост за постигането на мир в Украйна и заяви, че ако това не се случи и не се постигне напредък, руснаците ги очакват сериозни последствия.

“Бих искал да видя най-доброто и за двете страни”, заяви републиканецът и заплаши да напусне срещата, ако не остане доволен от разговорите.

Белият дом настоява, че пътят към мира минава през размяната на територии, което не е задължително да е в полза на Киев или Москва.

“Ще променим фронтовата линия,

ще има лошинеща и за двете страни”,

намекна Тръмп.

Думите му бяха разкритикувани както от Украйна, така и от Русия. Властите и в двете държави казаха, че интегритетът на териториите им не може да бъде поставян под въпрос,

В крайна сметка обаче Путин поздрави Тръмп за усилията му по отношение на мира, а руски медии пишат, че вече му е била пратена официална покана за втора среща, но този път в Русия.

От своя страна Тръмп предупреди, че подобен сценарий е възможен само при положение че резултатът в Аляска е положителен. Освен това на нея вече трябва да присъства и украинският президент Володимир Зеленски.

Според медии Вашингтон вече търси място за тристранния формат, който може да се проведе още следващата седмица.

