ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор заспа зад волана и помля 4 коли във Варна

Времето София 29° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21108009 www.24chasa.bg

Гори бързо разрастващ се пожар край междущатска магистрала до Лос Анджелис

1236
Пожарникар гаси огъня. Снимка: Pixabay

Пожарникари се борят с бързо разрастващ се горски пожар, който пламна днес по хълмовете край междущатската магистрала I-5 в северозападната част на Лос Анджелис, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местните власти.

Пожарът бързо изпепели около 400 акра сухи храсти в слабо населен район на около 100 км северно от центъра на града, пише БТА.

На посетителите на къмпинг бе наредено да останат на място, а обитателите на къщи в отдалечени местности получиха предупреждения за евакуация.

Калифорнийският патрул за контрол на движението затвори някои участъци от магистралата докато противопожарните екипи се бореха с пламъците.

Огънят пламна на няколко километра северно от друго огнище на пожар, което наложи евакуация, унищожи 7 сгради и причини наранявания на трима пожарникари след избухването си на 7 август.

Пожарникар гаси огъня. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)