В Пирея протестираха срещу пристигането на кораб с израелски туристи

Круизен кораб. Снимката е илюстративна Снимка: Pixabay

Пропалестински протест се проведе днес на пристанището Пирея в гръцката столица Атина. Повод за протеста е   пристигането на круизния кораб „Краун Айрис“, на който се намират стотици израелски туристи, съобщиха гръцките медии.

През последните седмици подобни протести имаше и при пристигането на кораба на островите Родос и Крит, както и в град Волос, а заради демонстрациите посещението на кораба на остров Сирос беше отменено.

Демонстрантите в Пирея издигнаха лозунги срещу действията на Израел в ивицата Газа и запалиха димки в цветовете на палестинското знаме.

"Прото тема" съобщава, че на мястото е имало силно присъствие на полицейските сили за борба с безредиците, за да могат туристите да слязат от кораба.

"Евронюз" съобщава, че след протеста пред гейта на пристанището демонстрантите са се отправили към сградата на пристанищната администрация и са хвърляли срещу нея традиционно гръцко дзадзики, за да "демонстрират гръцкото гостоприемство".

В края на миналия месец гръцкият министър на правосъдието Йоргос Флоридис обвини опозицията от левия политически спектър, че използва "смешни маргинални групи", за да взриви "стратегическия съюз на Гърция с Израел в полза на Турция".

