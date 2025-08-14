Вучич се отказа от нов мандат след кървави сблъсъци в Сърбия

Страната не спира да се тресе от антиправителствени протести

Александър Вучич отхвърли идеята да се кандидатира отново за президент на Сърбия. Изказването му дойде часове след поредните кървави сблъсъци между антиправителствени протестиращи и поддръжници на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) на Вучич, съобщи “Балкан Инсайт”. Горещи точки на размириците между демонстранти от двата лагера и полицията в сряда срещу четвъртък бяха редица градове, сред които Белград, Нови Сад и Ниш.

Причина за сблъсъците бяха демонстрации от предишната вечер, когато привърженици на СПП нападнаха протестиращи във Върбас, като поне 50 души бяха ранени. По същото време симпатизанти на партията на Вучич в Бачка Паланка си разменяха удари с демонстранти посредством бутилки, камъни, пиратки и дори фойерверки. Една от причините да се стигне до насилие беше, че масово протестите бяха пред централите на СПП в големите градове, което явно събуди агресия сред хората на Вучич.

След последните размирици се съобщава за мнозина задържани, а само в Нови Сад ранените са най-малко 64-ма. Именно там през ноември м.г. 16 души изгубиха живота си, след като върху тях рухна бетонна козирка на гарата в северния град. Оттогава насам недоволството срещу Вучич не стихва, а страната продължава да се тресе от протести.

Според властта виновни за проявите на насилие по улиците са протестиращите срещу правителството. “Демонстрантите, които се насочваха към офисите на СПП, атакуваха както граждани, така и полиция без никаква причина”, заяви сръбският министър на вътрешните работи Ивица Дачич.

Клипове и снимки, публикувани от медии и граждани, показват обаче различни инциденти, при които полицията атакува и блъска демонстранти, включително жени, и бие хора на земята. Съобщава се, че в Ниш студент е бил жестоко пребит от полицията и по-късно задържан.

“Властите се опитаха чрез сблъсъци най-накрая да провокират граждански конфликт” посочи организаторът на протеста - “Студентска блокада”. Оттам допълниха, че “режимът отдавна е определил виновника - студентите и гражданите”.

Дали поради опасения от още размирици по сръбските улици, в четвъртък Вучич заяви, че няма да се кандидатира отново за президент. “Аз съм политически ветеран и не възнамерявам да променям конституцията. Няма да се кандидатирам отново, но ще помогна на някого”, отбеляза той. Докато протестиращи зоват за предсрочен вот, до края на мандата на сръбския президент има повече от година.

