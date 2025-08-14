САЩ: Стабилността на Западния бряг е в съзвучие със стремежа на Тръмп за мир в региона

Стабилността на Западния бряг е в съзвучие със стремежа на САЩ за постигане на мир в Близкия изток, заяви говорител на американския Държавен департамент по повод днешното изказване на израелския финансов министър Бецалел Смотрич, че ще бъде подновен планът за разширяване на еврейските селища в окупираната палестинска територия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху се съгласиха с подновяването на плана за заселване на територия на Западния бряг, известна като Е1, каза говорител на дипломатическото ведомство в отговор на журналистически въпрос относно днешната пресконференция на Смотрич.

"Стабилността на Западния бряг поддържа сигурността на Израел и е в съзвучие с целта на това правителство да се постигне мир в региона", подчерта говорителят. Той добави, че допълнителна информация може да бъде получена от израелското правителство.