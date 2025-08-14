Тръмп: Вероятността за провал на утрешната среща с Путин е 25%

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че вероятността за провал на утрешната му среща с руския президент Владимир Путин е 25%, предаде ДПА.

"Има 25 процента вероятност тази среща да не бъде успешна“, каза Тръмп пред радио "Фокс нюз".

"В такъв случай аз ще продължа да управлявам страната и вече за шест месеца сме направили Америка отново велика", добави той.

Американският президент повтори, че разглежда тази първа среща в Аляска предимно като подготовка за втора среща.

"Тази среща подготвя втора среща. Втората среща ще бъде много, много важна, защото на нея ще се сключи сделка и не искам да използвам думата "подялба", но до известна степен това не е лош термин, нали?", каза Тръмп.

Украинският президент Володимир Зеленски, който не е поканен на срещата на върха в Аляска, последователно се противопоставя на отстъпването на украинска територия, която Русия завзе по време на войната, която започна преди повече от три години, пише БТА.

На въпрос дали за Русия ще има последици, като санкции например, Тръмп отговори кратко: "О, разбира се".

След това той подчерта, че САЩ не са загубили нито един войник в Украйна, като заяви, че ако не се беше намесил, конфликтът между Русия и Украйна "можеше да се превърне в Трета световна война", и отново повтори често изказвано свое твърдение, че предшественикът му Джо Байдън не е имал представа какво се случва в тази война.

Тръмп заплаши вчера Путин с "много сериозни последствия", ако той откаже да прекрати бойните действия след срещата. Въпреки това американският президент изрази увереност, че Путин идва в Аляска, защото иска да сключи сделка. Той каза, че много скоро ще разбере дали това е така.