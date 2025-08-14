ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор заспа зад волана и помля 4 коли във Варна

Още един човек загина при традиционното надбягване с бикове във Франция

Само преди месец друг зрител бе смъртоносно ранен по време на "абривадо" в южния френски град Женерак Снимка: Pixabay

Още един човек бе смъртоносно ранен и по-късно почина от раните си при традиционното надбягване с бикове в южното френско селище Егалиер, предаде ДПА, като се позова на местните власти.

Инцидентът се е случил пак по време на "абривадо" - традиция, при която ездачи прекарват биковете по улиците до арената. Мъжът, който е бил зрител на надбягването, в един момент се оказал на пътя на бягащите бикове. След като е бил намушкан, той е бил откаран с хеликоптер в болница в Марсилия, но е починал от раните си, пише БТА.

Само преди месец друг зрител бе смъртоносно ранен по време на "абривадо" в южния френски град Женерак.

Местните власти призоваха зрителите да бъдат изключително предпазливи, да спазват правилата за безопасност и да не излизат извън поставените защитни заграждения.

В някои региони на Южна Франция традициите, свързани с борбата с бикове и бикоборството, са все още живи, но доста спорни. За мнозина това е национален символ и вид изкуство. Противниците на този обичай смятат, че боевете са брутална форма на жестокост към животните.

