САЩ: Вероятно ще наложим мита върху вноса на фармацевтични продукти

Администрацията на президента Доналд Тръмп вероятно ще наложи мита върху вносните фармацевтични продукти съгласно търговско разследване по "раздел 232", свързано с въздействието на вноса върху националната сигурност. Това заяви в интервю за Си Ен Би Си търговският съветник на Белия дом Питър Наваро, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Разследване по "раздел 232" се провежда съгласно Закона за разширяване на търговията на САЩ от 1962 г. Целта на разследването е да се определи ефектът от вноса върху националната сигурност, посочва на официалната си страница Бюрото за промишленост и сигурност (BIS) към Министерството на търговията.

Налагането на мита за фармацевтични продукти вероятно ще бъде имено заради разследване по "раздел 232", тъй като е "ясно, че имаме криза на националната сигурност" поради зависимостта на САЩ от чуждестранни производители в сектора, обясни Наваро, без да предоставя подробности за периода на разследването.

Съгласно "раздел 232" министърът на търговията изпраща доклад до президента, изготвен в рамките на 270 дни от започването на разследването. В доклада се разглежда дали вносът на определен артикул е в количества или при обстоятелства, заплашващи да навредят на националната сигурност на САЩ. Президентът може да се съгласи или отхвърли заключенията в доклада и да предприеме действия за "коригиране на вноса на артикул и неговите производни" или други действия, несвързани с търговията, ако сметне за необходимо.

Според Наваро изпълнителната заповед на президента Доналд Тръмп за укрепване на веригите за доставки ще осигури ценови прагове за местните производители на лекарствени съставки чрез дългосрочни стратегически договори, които ще осигурят достатъчно търсене. В същото време митата ще възпрат вноса на фармацевтични прекурсори от Индия и Китай на дъмпингови цени, добави той.

Миналата седмица Тръмп заяви, че планира мита върху фармацевтичните продукти, внасяни в САЩ, които може да достигнат до 250 процента. "Ще започнем с малка ставка, но след година, година и половина максимум ще стигнем до 150 процента, а после до 250 процента", каза той.