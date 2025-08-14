ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор заспа зад волана и помля 4 коли във Варна

Времето София 29° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21108575 www.24chasa.bg

Шотландец опита да открадне артефакти от древния Помпей

1140
Помпей СНИМКА: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Шотландски турист е обвинен в опит за кражба на артефакти от древния Помпей по време на посещението си в прочутия археологически обект близо до Неапол, предаде ДПА, позовавайки се полицията.

В сряда вечерта екскурзовод е забелязал 51-годишния мъж да взима няколко фрагмента от земята и да ги слага в раницата си, съобщават италианските карабинери. 

Екскурзоводът е алармирал охраната, а по-късно полицията е спряла мъжа близо до гарата. В чантата му са намерени пет камъка и фрагмент от тухла, като се предполага, че са взети от обекта, който е на почти 2000 години, пише БТА. 

Мъжът е обвинен в кражба с утежняващи обстоятелства, а артефактите са върнати в археологическия парк.

Помпей е погребан под вулканична пепел през 79 г. сл. Хр. след изригването на Везувий.

Помпей СНИМКА: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)