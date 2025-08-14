ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор заспа зад волана и помля 4 коли във Варна

Времето София 29° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21108599 www.24chasa.bg

Русия: "Репортери без граници" е нежелана организация

908
Кремъл Снимка: Pixabay

Руското министерство на правосъдието обяви базираната във Франция международна организация за свобода на печата „Репортери без граници“ за нежелана организация, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Русия редовно определя организации, които според нея подкопават националната ѝ сигурност, като „нежелани“. Това означава, че руските граждани, които работят с такива организации или ги финансират, може да получат до пет години затвор.

Сред организациите, определени като „нежелани“, са финансираното от американското правителство Радио „Свободна Европа“/Радио „Свобода“, международната екологична организация „Грийнпийс“ и базираната в Лондон „Амнести Интернешънъл“.

Основана във Франция през 1985 г., „Репортери без граници“ (Reporters sans frontières) защитава журналистите и се бори срещу цензурата в цял свят.

От организацията не отговориха веднага на искането за коментар.

„Репортери без граници“ класира Русия на 171-во място от 180 държави в своя Световен индекс за свобода на печата за тази година и е включила в списъка си 50 журналисти, които са задържани в страната.

Кремъл Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)