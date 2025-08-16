ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултатът от срещата Тръмп-Путин - виж оживялата ...

Топлинен купол държи Европа в плен на смъртоносни горещи вълни (Графика)

Топлинен купол се е образувал над Южна Европа и се разширява на север, като обхваща голяма част от континента в продължителна гореща вълна СНИМКА: АРХИВ

Топлинен купол се е образувал над Южна Европа и се разширява на север, като обхваща голяма част от континента в продължителна гореща вълна, а температурите през август подобряват историческите рекорди. Климатичните промени са загрели Европа почти два пъти по-бързо от средната глобална температура, а наличието на топлинен купол – топла, суха въздушна маса, висяща над Южна и Централна Европа – предизвиква високи нива на интензивна слънчева радиация, която доведе до още по-високи температури.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

