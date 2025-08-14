Руската делегация кацна в Аляска за преговорите

Руски държавен самолет Ил-96-300 с регистрация RSD381 кацна на международното летище „Тед Стивънс" в Анкоридж, Аляска. Предполага се, че на борда е делегация за утрешните преговори с американския президент Доналд Тръмп. Местонахождението на Владимир Путин остава неизвестно. Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, руският президент ще посети друг регион, преди да замине за Аляска.

Първоначално се очакваше самолетът да кацне директно във военната база „Елмендорф-Ричардсън" – мястото на срещата между двамата лидери – но той приземи в близкия Анкоридж.

Втори Ил-96-300 (RSD171) с журналисти и държавни служители излетя от Москва към Аляска в 17:30 ч., последван от трети Ил-96 (RSD308) и чартърен Bombardier BD-700-1A10 (JTC9580). Малко след това първият пристигнал в Аляска Ил-96 отлетя обратно за Русия, съобщава "Сега".

Потвърдено е, че в състава на руската делегация за преговорите влизат външният министър Сергей Лавров, военният министър Андрей Белоусов и шефът на РФПИ Кирил Дмитриев, съветникът на президента Юрий Ушаков, министърът на финансите Антон Силуанов. От американска страна освен Тръмп ще участват - вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио, президентският пратеник - Стив Уиткоф и финансовият министър Скот Бесънт.

Американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю за Fox Radio, че има" 25% вероятност " срещата му в Аляска с Путин да не бъде успешна. Мисля, че Путин иска да постигне сделка за Украйна, отново подчерта Тръмп. Той потвърди, че САЩ възнамеряват да прибегнат до санкции, ако срещата му с Путин в Аляска завърши с неуспех.

Юлий Ушаков заяви, че срещата в Аляска ще започне в 11.30 местно време утре, т.е. в 22:30 часа вечерта българско време.

Срещата ще започне с разговор между Путин и Тръмп във формат тет-а-тет с участието на преводачи. След това ще се проведат преговори в състава на делегациите и те ще продължат на работна закуска. Двамата президенти ще дадат пресконференция след разговорите. По думите на Ушаков, руската делегация ще излети от Анкоридж "веднага след края на преговорите". Срещата между Русия и САЩ ще се проведе "на символично място на фона на 80-годишнината от победата", заяви Ушаков.

Ушаков напомни, че в близост до военната база "Елмендорф-Ричардсън", където ще се проведат руско-американските преговори, е разположено мемориално гробище, в което са погребани деветима съветски пилоти, загинали през 1942-1945 г.

Деветимата съветски летци, са погребани на територията на военната база в гробището на Форт Ричардсън. Те са загинали при различни самолетни катастрофи по време на изпълнение на мисии по маршрута "АЛСИБ" (Аляска-Сибир), по програмата "Ленд-Лийз", по която Съединените щати доставят огромно количество военна техника и материали на Съветския съюз през Втората световна война. Самолетите са били произвеждани в САЩ и след това руски и американски летци са летели с тях до съветски летища. Общо, по време на програмата "Ленд-Лийз" по маршрута "АЛСИБ", са загинали 127 души (включително американски и съветски пилоти, и друг персонал) при общо 53 катастрофи.

Междувременно украинският президент Володмир Зеленски пристигна във Великобритания и се срещна с премиера Стармър на "Даунинг стрийт" в Лондон. Зеленски каза днес, че досега са осигурени 1,5 милиарда долара от европейски съюзници на Украйна за американски оръжия в рамките на новата инициатива на НАТО, предаде Ройтерс. Според държавния глава новият финансов план, наречен "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL), "наистина укрепва" украинската отбрана. "Към днешна дата вече разполагаме с гарантирани 1,5 милиарда долара