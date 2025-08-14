Песков: Не се планира съвместна декларация след срещата между Путин и Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Не се планира съвместна декларация след срещата между руския лидер Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от агенция Интерфакс, цитирана от БТА.

"Не, нищо не се очаква, нищо не е подготвено и е малко вероятно да има някакъв документ", каза Песков.

"Предвид факта, че ще има съвместна пресконференция, президентът разбира се ще очертае обхвата на споразуменията и договореностите, които могат да бъдат постигнати", добави говорителят на руския президент, говорейки преди срещата на върха утре в американския щат Аляска.

Песков каза, че би било грешка да се провят опити да се предвиди резултатът от срещата на този етап. Говорителят на Кремъл отбеляза, че срещата на върха е била подготвена в много кратък срок.

По-късно Песков заяви пред руската държавна телевизия, че Тръмп има изключително необичаен подход към най-трудните въпроси - нещо, което, според него, се оценява високо в Москва и лично от Путин.

Гледната точка на Украйна трябва да бъде взета под внимание "в последващите етапи", каза Песков.

"В момента това е среща на най-високо равнище между Русия и САЩ", посочи говорителят на Кремъл.

По-рано днес външнополитическият съветник на Путин Юрий Ушаков заяви, че срещата на върха ще се фокусира предимно върху мирното решаване на конфликта в Украйна, но също и върху двустранните отношения, отбелязва ДПА.