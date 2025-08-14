Зеленски разговаря по телефона с аржентинския президент

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи днес, че е имал ползотворен разговор по телефона с аржентинския си колега Хавиер Милей, предаде Укринформ, като се позова на пост на Зеленски в платформата "Фейсбук".

Президентът на Аржентина е готов да положи лични усилия за постигането на честен мир и надеждни гаранции за сигурността на Украйна, добави украинският лидер.

Зеленски каза също, че е информирал аржентинския президент за последните контакти с партньорите, като е подчертал, че позицията на Украйна е абсолютно ясна: нужни са честен мир и надеждни гаранции за сигурност.

"Хавиер е готов да положи лични усилия. Благодаря!", заяви президентът на Украйна.

По думите на Зеленски сред обсъжданите теми са били също така икономическите успехи на Аржентина, по-специално дерегулацията на икономиката и преодоляването на инфлацията. Той е поздравил своя колега с важните резултати, като е заявил, че Украйна е заинтересована да проучи техния опит. Двете страни са обсъдили тази възможност.

"Технологии, икономика, селско стопанство - има много сфери за потенциално сътрудничество", отбеляза украинският президент.

Зеленски констатира също така, че отношенията между Украйна и Аржентина вече достигат "наистина високо ниво“. Това е било обсъдено и по време на днешния разговор, пише БТА.