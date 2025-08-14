ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Защо Румен Радев блокира Варна с НСО и е помилвал ...

Председателят на руският парламент се срещна с Ким Чен-ун в Пхенян

Вячеслав Володин КАДЪР: Туитър/@Spriter0000

Председателят на Държавната дума на Русия Вячеслав Володин се срещна с лидера на Северна Корея Ким Чен-ун в рамките на официалното му посещение в Пхенян, съобщи днес пресслужбата на долната камара на руския парламент, цитирана от Ройтерс и БТА.

Володин, който е близък съюзник на президента Владимир Путин, е предал поздрави от името на руския лидер и е благодарил на Ким за подкрепата на Северна Корея за руската инвазия в Украйна.

Путин проведе телефонен разговор с Ким във вторник и го осведоми за планираните за утре преговори с американския президент Доналд Тръмп в Аляска, отбелязва Ройтерс.

