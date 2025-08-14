ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Защо Румен Радев блокира Варна с НСО и е помилвал ...

Губернаторът на Флорида: Планираме втори център за задържане на имигранти в щата

Рон ДеСантис Снимка: Instagram/flgovrondesantis

Губернаторът на американския щат Флорида Рон Десантис обяви днес планове за изграждане на втори център за задържане на имигранти, въпреки временното спиране на строителството на друг спорен обект в щата, станал известен като "Алигаторния Алкатрас", предаде ДПА.

Новият обект, наречен от Десантис "Депо за депортиране" в негова публикация в социалната мрежа "Екс", първоначално ще бъде с капацитет от 1300 души, като впоследствие ще се разшири до 2000 души, пише БТА.

Губернаторът републиканец е убеден, че центърът, който ще бъде построен в неизползван затвор близо до град Джаксънвил, ще отговори на нуждите. Имигранти без валидни разрешения за пребиваване в САЩ ще бъдат отвеждани там и след това депортирани, обясни той.

Миналата седмица федерален съд временно спря по-нататъшните строителни дейности за две седмици в първия център за задържане на имигранти в щата Флорида - "Алигаторния Алкатрас". Американските медии съобщиха, че ще бъде проведено разследване, за да се определи дали работата по разширяването на съоръжението нарушава законите за опазване на околната среда в националния парк "Евърглейдс" в щата.

