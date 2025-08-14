ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Защо Румен Радев блокира Варна с НСО и е помилвал ...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21109174 www.24chasa.bg

Иран: Работим с Москва и Пекин, за да предотвратим европейски санкции

500
Иранският външен министър Абас Арагчи Снимка: Twitter/@IranianWoman

Иран работи с Китай и Русия, за да предотврати евентуални европейски санкции, съобщи днес иранският външен мининистър Абас Арагчи, цитиран от Франс прес и БТА.

Германия, Великобритания и Франция заявиха в писмо тази седмица, адресирано до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, че са готови да задействат механизма за възстановяване на санкциите срещу Иран, ако до края на месеца не бъде намерено решение по иранската ядрена програма.

"Ако това се случи, ще бъде негативно. Ще се опитаме да го предотвратим. Работим с Китай и Русия, за да го предотвратим", каза Арагчи в интервю за държавната телевизия.

Иранският външен министър Абас Арагчи Снимка: Twitter/@IranianWoman

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)