Два самолета са излетели от Москва за Аляска за срещата Путин-Тръмп

972
снимка: Ройтерс

Самолет с журналисти, акредитирани да отразяват събитията в Кремъл, е излетял от Москва за Анкоридж в Аляска около 16 ч. московско време (и българско време), предаде ТАСС.

Машината Ил-96 е излетяла от московското летище „Внуково". Освен около 50 журналисти на борда й пътува и част от руската делегация за срещата на върха на президентите на Русия и на САЩ, която ще се състои утре.

Полетът от Москва до Анкоридж продължава около 9 часа и 40 минути. През това време машината прекосява над 7000 километра и 11 часови пояса, пише БТА.

Днес по обед ТАСС съобщи и, че от летище „Внуково" е излетял и самолетът Ил-76 на специалния летателен отряд на Русия и се е насочил към базата "Елмендорф-Ричардсън", която се намира в Анкоридж, в Аляска. В тази база ще е срещата на върха между Путин и Тръмп, съобщиха вчера американски медии.

Според данни на ТАСС в този самолет може да е една от групите, подготвящи срещата на Путин с Тръмп.

снимка: Ройтерс

